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Надзвичайні новини

На Молодіжному троє кременчужан розважалися, стріляючи з автівки

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 478

 У чоловіків вилучили і зброю, і автівку

В ніч на 9 серпня, о 4.00, до поліції надійшло повідомлення про стрільбу. Невідомі на Mazda постріляли на вулиці Казацькій, в районі зупинки Керченська, та поїхали геть.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, усі вільні екіпажі опрацьовували територію за викликом. Невдовзі, біля річки Сухий Кагамлик поліцейські виявили трьох чоловіків, ймовірно, причетних до пригоди. 

 Під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили у них пістолет та набої від травматичної зброї.

Вказані речі та транспортний засіб були вилучені. Наразі справою займаються слідчі для встановлення обставин та кваліфікації події.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина
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