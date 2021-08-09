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Надзвичайні новини

На перехресті Європеської та проспекту Свободи ДТП

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 294

 Рух ускладнений 

На перехресті Європейської та проспекту Свободи сталася дорожньо-транспортна аварія. Рух транспорту ускладнений. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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