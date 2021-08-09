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Встигніть помилуватися виставкою «Про красу, любов та життя»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 131

 

Виставка діятиме до кінця тижня

У галереї Наталії Юзефович діє виставка «Про красу, любов та життя» кременчуцької художниці Світлани Вовченко. Картини мисткині наближають нас до дивовижного світу природи – милі, пухнасті домашні улюбленці і яскраві птахи, ліричні пейзажі і багато квітів. Запрошуємо гостей та мешканців міста до картинної галереї Наталії Юзефович, ця виставка неодмінно вас здивує і подарує естетичне задоволення.

Виставка діятиме до 16 серпня за адресою: вул. Космічна, 9.

Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.

Вхід вільний за умови наявності захисної маски.

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка
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