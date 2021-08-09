Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 10 серпня: адреси

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 0

В місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та електромережі

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 10 серпня відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Світанкова;

вул. Єгорова;

вул. Ботанічна;

вул. Юрія Кондратюка;

пров. Макаренка;

пров. 2-й пр. Макаренка;

пров. Лейтенанта Дніпрова;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 42а.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: