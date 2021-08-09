Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 10 серпня: адреси

В місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та електромережі
«Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 10 серпня відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Світанкова;
- вул. Єгорова;
- вул. Ботанічна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пров. Макаренка;
- пров. 2-й пр. Макаренка;
- пров. Лейтенанта Дніпрова;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 42а.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Хорольська;
- просп. Свободи, 8, 12, 16а;
- вул. Переяслівська, 42, 44, 46, 55а, 39-55;
- вул. Арсенальна, 2-4;
- вул. Чкалова, 3-18;
- пров. Турбінний;
- пров. Казачий;
- пров. Стрілецький;
- пров. Сороченський;
- пров. Фабричний;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.