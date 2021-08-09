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Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 10 серпня: адреси

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 0

 

В місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та електромережі

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 10 серпня відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. 

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Світанкова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пров. Макаренка;
  • пров. 2-й пр. Макаренка;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 42а.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Хорольська;
  • просп. Свободи, 8, 12, 16а;
  • вул. Переяслівська, 42, 44, 46, 55а, 39-55;
  • вул. Арсенальна, 2-4;
  • вул. Чкалова, 3-18;
  • пров. Турбінний;
  • пров. Казачий;
  • пров. Стрілецький;
  • пров. Сороченський;
  • пров. Фабричний;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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