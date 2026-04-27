27 квітня, близько 11.36, у Полтавському районі знову чули вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Раніше, об 11.21, очільник Полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич попереджав про рух безпілотників в області.

Також секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова об 11.25 закликала мешканців громади перебувати в укриттях до відбою.

Доповнено:

Як повідомили у Полтавській ОВА об 11.56, російський безпілотник атакував підприємство залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

За словами Дяківнича, звернень до екстрених служб щодо травмованих наразі не надходило. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

У Полтавській області триває повітряна тривога. Жителів закликають залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, зранку у Полтавському районі російський безпілотник впав на дачі.