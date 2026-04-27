На Полтавщині судили працівницю коледжу, яка допомагала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації. Про це йдеться у вироку Пирятинського районного суду від 22 квітня.

Слідство встановило, що відповідальна за військовий облік працівниця Березоворудського фахового коледжу упродовж 2022–2024 років зараховувала на навчання чоловіків без необхідних військово-облікових документів.

Зокрема, вона не вимагала у вступників військових квитків або приписних посвідчень, хоча це є обов’язковою умовою. Разом з цим жінка повідомляла приймальній комісії, що документи нібито є.

У результаті двоє чоловіків вступили на денну форму навчання та отримали відстрочку від мобілізації — один із вересня 2022 року до травня 2024 року, інший — з вересня 2024 року дотепер.

Суд встановив, що таким чином жінка перешкоджала діяльності Збройних сил України під час мобілізації.

Обвинувачена повністю визнала провину, уклала угоду з прокурором і перерахувала 10 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Суд присудив їй 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування з іспитовим строком на 1 рік.

