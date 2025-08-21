ГО "Захист держави"
Полтавщина

Поліція Полтавщини набирає охочих до стрілецького батальйону

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 0

 Кандидатам обіцяють зарплату від 24 800 грн, соцгарантії та кар’єрне зростання

Поліція Полтавської області формує команду стрілецького батальйону і запрошує до нього громадян, готових виконувати завдання в зоні бойових дій. У пресслужбі поліції повідомили, що шукають мотивованих, рішучих і фізично підготовлених людей.

Кандидати мають бути громадянами України, віком від 18 років, володіти українською мовою, мати повну середню освіту та базові знання законодавства. Серед ключових вимог — стресостійкість, відповідальність і готовність до фізичних навантажень.

До обов’язків стрільця входить участь у бойових завданнях, забезпечення безпеки громадян під час воєнного чи надзвичайного стану, підтримка інших силових підрозділів, а також робота зі зброєю.

Поліція обіцяє:

  • зарплату від 24 800 грн (після навчання),
  • доплати під час воєнного стану,
  • матеріальну допомогу, компенсацію за житло,
  • безкоштовне медичне обслуговування для працівників і членів їхніх сімей,
  • можливість кар’єрного росту та навчання.

Анкету можна подати онлайн за посиланням: nabir.np.gov.ua, а також отримати консультації за телефонами: 050 406 64 14, (0532) 51 75 05.

ПО ТЕМІ:

Не можеш стояти осторонь — час діяти: у Кременчуці триває набір до лав патрульної поліції
На Полтавщині відкрили набір на посади молодшого складу поліції

0
Автор: Руслана Горгола
