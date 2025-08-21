Поліція Полтавщини набирає охочих до стрілецького батальйону

Поліція Полтавської області формує команду стрілецького батальйону і запрошує до нього громадян, готових виконувати завдання в зоні бойових дій. У пресслужбі поліції повідомили, що шукають мотивованих, рішучих і фізично підготовлених людей.
Кандидати мають бути громадянами України, віком від 18 років, володіти українською мовою, мати повну середню освіту та базові знання законодавства. Серед ключових вимог — стресостійкість, відповідальність і готовність до фізичних навантажень.
До обов’язків стрільця входить участь у бойових завданнях, забезпечення безпеки громадян під час воєнного чи надзвичайного стану, підтримка інших силових підрозділів, а також робота зі зброєю.
Поліція обіцяє:
Анкету можна подати онлайн за посиланням: nabir.np.gov.ua, а також отримати консультації за телефонами: 050 406 64 14, (0532) 51 75 05.
