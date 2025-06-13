Учасник Telegram-чату «Где повестки Полтава?» отримав вирок — ОТЦК та СП

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 300

Подільський районний суд Полтави виніс вирок учаснику телеграм-чату «Где повестки Полтава?». Чоловік щонайменше тричі повідомляв у спільноті про місце перебування військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де вони виконували свої службові обов’язки. Про це пише Полтавський обласний ТЦК та СП з посиланням на вирок суду.

Обвинувачений визнав свою провину, йдеться у повідомленні. Суд присудив чоловіку два роки іспитового строку.

— Суд визначив, що участь полтавця у чаті ставить під загрозу терміни та обсяги виконання заходів комплектування військово-організаційних структур ЗСУ, а також сприяє формуванню стійких передумов для подальшої відмови громадян від виконання своїх конституційних обов’язків в особливий період, — пишуть у ТЦК.

Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 114-2 КК України, поширення інформації про переміщення, рух або розташування військовослужбовців, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану — карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.