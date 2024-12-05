Сьогодні вночі на Полтавщині збивали російські БпЛА: Україну атакували 44 «Шахеди» та 2 ракети

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 83

Українська ППО збила 30 БпЛА в 11 областях України, 12 безпілотників локаційно втрачено, а 1 вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі

У ніч на 5 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники, які російські війська запускали з Курська та Орла. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом противник завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області, а також атакував Україну 44-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях. 12 безпілотників локаційно втрачено, а 1 вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, 3 грудня у Кременчуцькому районі посеред поля знайшли «Шахед».