Минулої доби на Полтавщині сталося 8 пожеж, з яких три у Кременчуцькому районі — є загиблий

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Учора в Полтаві сталася трагічна подія – під час пожежі житлового будинку загинула людина

За минулу добу на території Полтавщини зареєстровано 10 небезпечних подій, з них 8 пожеж. У Кременчуцькому районі сталося три пожежі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 4 грудня, в 3.04 на Службу порятунку надійшов виклик про пожежу житлового будинку в селищі Градизьк. До гасіння пожежі залучалось одне відділення 6-ї ДПРП та МПО Градизька. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 90 кв.м, побутову техніку та вживані речі. Житловий будинок вдалося врятувати.

О 5.09 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Михайленки Піщанської громади. До гасіння залучалось одне відділення 16-ї ДПРЧ та МПО Піщанської сільської ради. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогонь знищив господарчу споруду, садовий інструмент та 12 куб.м дров. Житловий будинок, що розташований поруч, вдалося врятувати.

О 22.16 повідомили про пожежу господарчої споруди у Кременчуці на набережній Лейтенанта Дніпрова. До гасіння залучалось одне відділення 15-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін та стелі, 4 вікна та речі, що були у вжитку. Пошкоджено вхідні двері, побутову техніку, стіни та стелю. Проте, саму господарчу споруду та розташовану поряд іншу вдалося врятувати.

Учора в Полтаві сталася трагічна подія — під час пожежі житлового будинку загинула людина.