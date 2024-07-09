На Полтавщині пролунали звуки вибухів: є влучання

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 336

У Повітряних силах України попереджали про рух ракет у напрямку Полтави

Під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині жителі області чули звуки вибухів. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

У Повітряних силах України попереджали про рух ракет у напрямку Полтави.

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9 липня росіяни влучили у промисловий обʼєкт на Полтавщині. За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, 9 липня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона.