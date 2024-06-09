«Виїжджали всією родиною разом із собакою»: історія будинку сімейного типу, що евакуювався з Донеччини на Полтавщину

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 1

Із початку повномасштабного вторгнення на Полтавщину переїхали 5 дитячих будинків сімейного типу та 10 прийомних родин

Загалом із початку повномасштабного вторгенння на Полтавщину зі східних регіонів евакуювалися 5 дитячих будинків сімейного типу та 10 прийомних родин. Один із таких будинків відвідав начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Світлана та Олег Шахотіни 17 років тому заснували дитячий будинок сімейного типу. Раніше родина жила на Донеччині, проте у квітні 2022 року переїхали до орендованого будинку у передмісті Полтави.

Виїжджали усією родиною разом із собакою, розповідає подружжя. Наразі діти навчаються дистанційно у школах Слов’янська, гуртки відвідують у Полтаві. Світлана та Олег говорять, що Полтавщина стала для них другим домом, тож планують тут і залишитися.

Любов і турбота потрібні кожній дитині, особливо тим, хто позбавлений батьківського піклування. Любляча родина — це базова потреба кожної дитини. Приділяємо особливу увагу розвитку сімейних форм виховання на Полтавщині, — говорить Філіп Пронін.

За його словами, наразі в області функціонують 38 дитячих будинків сімейного типу та 104 прийомні родини.

Нагадаємо, у квітні під час візиту на Полтавщину міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, яка доля чекає на кременчуцький будинок «Малютки».