У річці на Полтавщині виявили потопельника — поліція

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Учора, 8 червня, близько 11.00 у річці поблизу одного з сіл Хорольської громади виявили тіло потопельника. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, виявили тіло місцеві мешканці. Вони ж і викликали поліцію. На місці правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Тіло потопельника відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, учора, 8 червня, близько 07.20 у річці Сухий Кагамлик у Кременчуці потонула людина.