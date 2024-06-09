Де у Кременчуці у понеділок протягом дня вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 10 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла. З 8.00 до 19.00 вул. Центральна, 28;

вул. Шевченка, 8;

вул. Проліскова, 5, 11. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

вул. Кавалерійська;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Сергія Петренка;

вул. Чорноморська;

пров. Чигиринський;

пров. Чорноморський;

пров. Грузинський;

пров. Космонавтів;

пров. Олега Ольжича;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Космонавтів;

туп. Пилипа Орлика;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка;

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Василя Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-32;

туп. Миколи Сціборського;

пров. Новогеоргієвський, 14-21;

пров. Ударний, 2;

вул. Черниша, 17А;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Андрія Ізюмова, 23-46;

проїзд Андрія Ізюмова, 19-25;

вул. Василя Симоненка, 1-56;

туп. Газопровідний, 1-11;

вул. Кропивницького, 1-66/2;

вул. Газопровідна, 4-30;

туп. Глобинський, 16-41А;

туп. Данила Апостола, 1/25-12;

вул. Хімічна;

вул. Вільної України, 3-14;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Платухіна, 3-23;

просп. Полтавський, 34-48. З 6.00 до 18.00 туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. Василя Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Григорія Чуркіна, 2-38;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

пров. Космічний, 3-19;

вул. Космонавтів, 19/14-86;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Олександрійська, 41/2;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

вул. Старшого лейтенанта Кагала, 52Б-63/24;

вул. Театральна, 43А;

вул. Олександра Халаменюка, 10-14. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Размислова, 33-40;

с. Потоки;

вул. Київська, 64-121.

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