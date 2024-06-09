На Полтавщині зіткнулися два легковики: двох людей ушпиталили

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Учора, 8 червня, близько 17.50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський неподалік села Вільшанка Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda Fabia під керуванням 83-річного водія зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz E 320, за кермом якого перебував 69-річний водій.

В результаті аварії водія автомобіля Skoda та його 79-річна пасажирку з травмами ушпиталили до Лубенської лікарні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини аварії.

Нагадаємо, учора поблизу Кременчука легковик влетів у дерево: водія та пасажирку з травмами ушпиталили.