У понеділок на Полтавщині застосовуватимуть погодинні графіки відключення світла: коли саме

Сьогодні, 20:52 Переглядів: 386 Коментарів: 2

Завтра, 10 червня, у Кременчуці та на Полтавщині застосовуватимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Світло для побутових та промислових споживачів вимикатимуть із 16.00 до 22.00. Обсяг розвантаження дл яобласті становить 40 МВт.

Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ.

Також завтра для Кременчука можливі і планові відключення електроенергії, пов'язані із ремонтними роботами. На яких вулицях та о котрій світло вимикатимуть, дивіться тут.