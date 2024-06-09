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У понеділок на Полтавщині застосовуватимуть погодинні графіки відключення світла: коли саме

Сьогодні, 20:52 Переглядів: 386 Коментарів: 2

 

Обсяг розвантаження для області становить 40 МВт

Завтра, 10 червня, у Кременчуці та на Полтавщині застосовуватимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Світло для побутових та промислових споживачів вимикатимуть із 16.00 до 22.00. Обсяг розвантаження дл яобласті становить 40 МВт.

Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ.

Також завтра для Кременчука можливі і планові відключення електроенергії, пов'язані із ремонтними роботами. На яких вулицях та о котрій світло вимикатимуть, дивіться тут.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графіки погодинні відключення Полтаваобленерго
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Коментарі: 2

118
KSV:
Сьогодні, 21:14

Графік Проніна та з ХКременук відрізняються від вашого. У кого помилка?


2 0
58
колобок:
Сьогодні, 22:05

Цитата: KSV

Графік Проніна та з ХКременук відрізняються від вашого. У кого помилка?

Звичайно, добре, що ТелеграфЪ інформує читачів, але це вже не перша помилка. За достовірною інформацією необхідно йти безпосередньо на сайт "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" або підписуватись на його офіційні канали в мессенджерах.


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