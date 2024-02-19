Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

У Полтаві та Кременчуцькому районі чули вибухи (доповнюється)

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 1 096

 

Офіційної інформації поки не надходило

*фото ілюстративне

19 лютого, близько 12.00, полтавці чули звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Офіційної інформації поки не надходило.

Повітряну тривогу в області оголосили об 11.59. 

О 12.02 у телеграм-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу для Полтавщини. О 12.06 був зафіксований зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

О 12.05 телеграм-канал Сирена Кременчук повідомив про рух ракети на Кременчук.

О 12.09 у кременчуцьких телеграм-каналах також почали з'являтись повідомлення про вибухи, які чули мешканці Кременчуцького району.

Нагадаємо, що в ніч на 18 лютого росіяни атакували Полтавщину безпілотниками, завдавши удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прильоти повітряна тривога вибухи ракетна небезпека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх