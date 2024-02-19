У Полтаві та Кременчуцькому районі чули вибухи (доповнюється)

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 1 096

Офіційної інформації поки не надходило

19 лютого, близько 12.00, полтавці чули звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Офіційної інформації поки не надходило.

Повітряну тривогу в області оголосили об 11.59.

О 12.02 у телеграм-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу для Полтавщини. О 12.06 був зафіксований зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

О 12.05 телеграм-канал Сирена Кременчук повідомив про рух ракети на Кременчук.