19 лютого, близько 12.00, полтавці чули звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Офіційної інформації поки не надходило.
Повітряну тривогу в області оголосили об 11.59.
О 12.02 у телеграм-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу для Полтавщини. О 12.06 був зафіксований зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
О 12.05 телеграм-канал Сирена Кременчук повідомив про рух ракети на Кременчук.
О 12.09 у кременчуцьких телеграм-каналах також почали з'являтись повідомлення про вибухи, які чули мешканці Кременчуцького району.
Нагадаємо, що в ніч на 18 лютого росіяни атакували Полтавщину безпілотниками, завдавши удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.