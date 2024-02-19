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У Кременчуці діятиме виставка про історії українців, які пережили полон (афіша)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 122

 

Виставка представляє фотопроєкт про 9 людей та те найцінніше, що вони змогли вивезти з окупації

21 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відкриється виставка «(Не)помітні історії» про внутрішньо переміщених українців. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Виставка — своєрідний фотопроєкт про історії 9 людей, яким вдалося пережити полон, окупацію, депортацію, зумовлені війною, та виїхати та умовно безпечну територію України. На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації: ключі від квартири в Бердянську, книга з маріупольської бібліотеки, синьо-жовта стрічка, з якою герой пройшов полон у Херсоні, та багато іншого.

Відкриття виставки відбудеться 21 лютого 2024 року о 15.00  у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Михайла Коцюбинського, 4.

Працюватиме виставка до 3 березня. Вхід вільний.

 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук Кременчуцька міська художня галерея виставка ВПО переселенці
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