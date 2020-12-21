Пришибський тервиборчком продовжує ігнорувати рішення суду та ЦВК

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 136

Центральна виборча комісія зобов’язала Пришибську сільську ТВК встановити результати голосування з місцевих виборів, повідомляє пресслужба ЦВК.





Правомірність дій та рішень, прийнятих та вчинених вказаною комісією, у тому числі щодо повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці в с. Кобелячок, неодноразово були предметом розгляду Комісії, а також судового розгляду в низці адміністративних справ, за наслідками яких таким діям та рішенням надано правову оцінку та ухвалено відповідні судові рішення, які набрали законної сили.





Зокрема, 27 листопада Комісія вже зобов’язала ТВК встановити результати виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі за наслідками виконання рішень судів. Однак Пришибська сільська ТВК досі не виконала ні судові рішення, ні рішення Комісії – навіть засідання щодо виконання судових рішень не провела.





Тож ЦВК знов зобов’язала вказану комісію встановити результати голосування з урахуванням волевиявлення виборців на виборчій дільниці №530394 у Кобелячку, за наслідками виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 листопада. А також – не пізніше 23.00 23 грудня скласти протокол про результати голосування з відповідних виборів та невідкладно надіслати його копію Комісії.





Також Комісія звернула увагу членів Пришибської сільської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України під час виконання їх повноважень та організації своєї роботи, а також установлену Кримінальним кодексом України відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права та невиконання судового рішення.