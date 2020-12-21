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Полтавщина, Місцеві вибори 2020

Пришибський тервиборчком продовжує ігнорувати рішення суду та ЦВК

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 136

 

Громадою продовжує керувати кандидат, який посів друге місце на виборах

Центральна виборча комісія зобов’язала Пришибську сільську ТВК встановити результати голосування з місцевих виборів, повідомляє пресслужба ЦВК.


Правомірність дій та рішень, прийнятих та вчинених вказаною комісією, у тому числі щодо повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці в с. Кобелячок, неодноразово були предметом розгляду Комісії, а також судового розгляду в низці адміністративних справ, за наслідками яких таким діям та рішенням надано правову оцінку та ухвалено відповідні судові рішення, які набрали законної сили.


Зокрема, 27 листопада Комісія вже зобов’язала ТВК встановити результати виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі за наслідками виконання рішень судів. Однак Пришибська сільська ТВК досі не виконала ні судові рішення, ні рішення Комісії – навіть засідання щодо виконання судових рішень не провела.


Тож ЦВК знов зобов’язала вказану комісію встановити результати голосування з урахуванням волевиявлення виборців на виборчій дільниці №530394 у Кобелячку, за наслідками виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 листопада. А також – не пізніше 23.00 23 грудня скласти протокол про результати голосування з відповідних виборів та невідкладно надіслати його копію Комісії.


Також Комісія звернула увагу членів Пришибської сільської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України під час виконання їх повноважень та організації своєї роботи, а також установлену Кримінальним кодексом України відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права та невиконання судового рішення.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Пришиб суд місцеві вибори ЦВК
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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