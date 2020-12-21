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Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька центральна районна лікарня перейшла у комунальну власність Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 33

 

Витрати на утримання ЦРЛ не закладені у міському бюджеті на 2021 рік, тому згодом доведеться вносити зміни у бюджет, щоб фінансувати ще одну лікарню

Кременчуцька центральна районна лікарня перейшла у комунальну власність Кременчука. Відповідне рішення ухвалили депутати 22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради.


У проєкті рішення йдеться про те, що Кременчуцька центральна районна лікарня разом з земельною ділянкою, усіма активами, пасивами та штатною чисельністю передається із спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.


Обстежить майно ЦРЛ та підпише акти приймання-передачі спеціальна комісія, склад якої буде затверджено розпорядженням міського голови.


Витрати на утримання ЦРЛ, яку приймають у комунальну власність міста, не закладені у міському бюджеті на 2021 рік, зазначила Тетяна Тетьоркіна, заступник начальника міського фінансового управління. За її словами, згодом доведеться вносити зміни у бюджет, щоб фінансувати ще одну лікарню.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦРЛ больница финансирование
компанія «Інтера Люкс»

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