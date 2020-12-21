Традиція: у Кременчуці провели на пенсію рятувальника, щедро обливши холодною водою під тиском

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Олександр Пащенко досяг граничного віку на посаді – йому виповнилося 50 років

22 грудня в Державній пожежно-рятувальній частині №15 (наб. Лейтенанта Дніпрова) провели на пенсію старшого прапорщика служби цивільного захисту старшого водія Олександра Пащенка. За традицією, надзвичайника від душі залили водою з пожежних рукавів. І те, що зараз грудень, завадою не стало.









За плечима Олександра Пащенка безліч виїздів на ліквідацію надзвичайних подій. Він пропрацював водієм в пожежній охороні 25 років. Наразі надзвичайник досяг граничного віку перебування на цій посаді у лавах ДСНС – йому виповнилося 50.