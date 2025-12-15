Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Сергія Соца

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 39-річного Сергія Соца, мешканця села Михайлівське Карлівської громади. Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції.
За інформацією правоохоронців, 13 грудня 2025 року близько 8.00 чоловік на автомобілі Daewoo Lanos синього кольору з державним номером ВІ 3573 НР виїхав у напрямку міста Дніпро. Відтоді його місцеперебування невідоме. На телефонні дзвінки він не відповідає.
Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що може допомогти у розшуку Сергія Соца, негайно повідомити до Карлівського відділу поліції за телефонами:
