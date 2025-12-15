Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Сергія Соца

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 223

Чоловік поїхав у напрямку Дніпра і зник

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 39-річного Сергія Соца, мешканця села Михайлівське Карлівської громади. Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, 13 грудня 2025 року близько 8.00 чоловік на автомобілі Daewoo Lanos синього кольору з державним номером ВІ 3573 НР виїхав у напрямку міста Дніпро. Відтоді його місцеперебування невідоме. На телефонні дзвінки він не відповідає.

Прикмети зниклого

  • зріст — близько 170–175 см;
  • тілобудова — повна;
  • волосся — сиве, коротке;
  • очі — карі;
  • ніс — прямий;
  • капловухий.

Був одягнений

  • зимова куртка темно-синього кольору;
  • чорні брюки з червоною смужкою;
  • темна шапка;
  • чорні зимові ботинки.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що може допомогти у розшуку Сергія Соца, негайно повідомити до Карлівського відділу поліції за телефонами:

  • (05346) 2-20-00
  • 099 502 02 90
  • або за номером 102.

Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
