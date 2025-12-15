Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Сергія Соца

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 223

Чоловік поїхав у напрямку Дніпра і зник

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 39-річного Сергія Соца, мешканця села Михайлівське Карлівської громади. Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, 13 грудня 2025 року близько 8.00 чоловік на автомобілі Daewoo Lanos синього кольору з державним номером ВІ 3573 НР виїхав у напрямку міста Дніпро. Відтоді його місцеперебування невідоме. На телефонні дзвінки він не відповідає.

Прикмети зниклого

зріст — близько 170–175 см ;

; тілобудова — повна ;

; волосся — сиве, коротке ;

; очі — карі ;

; ніс — прямий ;

; капловухий.

Був одягнений

зимова куртка темно-синього кольору ;

; чорні брюки з червоною смужкою ;

; темна шапка;

чорні зимові ботинки.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що може допомогти у розшуку Сергія Соца, негайно повідомити до Карлівського відділу поліції за телефонами: