У центрі Кременчука авто після зіткнення зі «швидкою» вилетіло на тротуар і збило пішохода

Сьогодні, 00:13 Переглядів: 240

Очевидці повідомляють, що ДТП сталася після зіткнення легковика зі «швидкою»