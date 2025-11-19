У центрі Кременчука авто після зіткнення зі «швидкою» вилетіло на тротуар і збило пішохода

У районі центрального ринку Кременчука, поруч із супермаркетом «АТБ», сталася ДТП: автомобіль вилетів на тротуар і збив пішохода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередньою інформацією, перед цим на перехресті легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги. Після удару легковик виїхав на тротуар, де наїхав на перехожого.
Інформацію про стан постраждалого та офіційні дані поліції уточнюємо.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.