У Полтаві судили подружжя, яке напало на патрульних під час перевірки військово-облікових документів

За напад на представників правоохоронних органів із обох звільнили від відбування покарання з випробувальним строком
У Полтаві судили подружжя, які цьогоріч влітку напали на поліціянтів, коли ті хотіли перевірити документи у чоловіка — з’ясувалося, що він у розшуку. Про це йдеться у вироку Київського районного суду Полтави від 27 жовтня.
Відомо, що подія сталася 7 серпня 2025 року у Полтаві. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ», аби перевірити документи у водія. З’ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Проте чоловік спробував втекти від поліції.
Правоохоронці розпочали переслідування та викликали підмогу. Автомобіль зупинили, після чого водій вискочив і спробував утекти пішки. Коли його наздогнав поліціянт, чоловік дістав газовий балончик і бризнув правоохоронцю в обличчя, завдавши хімічного опіку очей.
На допомогу колезі прибув інший патрульний. У цей момент до них підбігла дружина водія, яка також застосувала газовий балончик проти офіцера. Після цього подружжю вдалося втекти, але згодом їх затримали.
У суді чоловік і жінка повністю визнали провину та пояснили, що діяли зі страху — вони везли додому сина після операції, а чоловік боявся мобілізації.
Суд визнав чоловіка винним в опорі поліції та заподіянні легких тілесних ушкоджень і призначив 3 роки позбавлення волі. Дружину засудили за опір правоохоронцям до 1 року позбавлення волі.
Обох звільнили від відбування покарання з випробувальними строками: для чоловіка — 1 рік і 6 місяців, для дружини — 1 рік.
