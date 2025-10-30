Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві судили подружжя, яке напало на патрульних під час перевірки військово-облікових документів

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 233 Коментарів: 1

 

За напад на представників правоохоронних органів із обох звільнили від відбування покарання з випробувальним строком

У Полтаві судили подружжя, які цьогоріч влітку напали на поліціянтів, коли ті хотіли перевірити документи у чоловіка — з’ясувалося, що він у розшуку. Про це йдеться у вироку Київського районного суду Полтави від 27 жовтня.

Відомо, що подія сталася 7 серпня 2025 року у Полтаві. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ», аби перевірити документи у водія. З’ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Проте чоловік спробував втекти від поліції.

Правоохоронці розпочали переслідування та викликали підмогу. Автомобіль зупинили, після чого водій вискочив і спробував утекти пішки. Коли його наздогнав поліціянт, чоловік дістав газовий балончик і бризнув правоохоронцю в обличчя, завдавши хімічного опіку очей.

На допомогу колезі прибув інший патрульний. У цей момент до них підбігла дружина водія, яка також застосувала газовий балончик проти офіцера. Після цього подружжю вдалося втекти, але згодом їх затримали.

У суді чоловік і жінка повністю визнали провину та пояснили, що діяли зі страху — вони везли додому сина після операції, а чоловік боявся мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним в опорі поліції та заподіянні легких тілесних ушкоджень і призначив 3 роки позбавлення волі. Дружину засудили за опір правоохоронцям до 1 року позбавлення волі.

Обох звільнили від відбування покарання з випробувальними строками: для чоловіка — 1 рік і 6 місяців, для дружини — 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік отримав 1 рік умовного терміну за побиття військовослужбовця ТЦК: він хотів врятувати брата від мобілізації.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду мобілізація ухилення від мобілізації ТЦК та СП напад на поліцейського
Коментарі: 1

238
Prav:
Сьогодні, 15:31

Патрульних - на "нуль"


1 1

