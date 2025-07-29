У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 25-річну Вікторію Назаренко

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Про зникнення жінки у неділю до поліції повідомила її мати

У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 25-річну Вікторію Назаренко. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про зникнення жінки у неділю, 27 липня, повідомила її мати.

Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, повної статури, волосся русяве середньої довжини. На момент зникнення була одягнена у темно-зелені шорти та жовту майку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами:

(05366) 6-02-15, (098) 189-99-44, (097) 994-03-56 або 102.

Нагадаємо, на Полтавщині розшукують зниклу безвісти 73-річну жительку Донеччини Любов Золотайко.