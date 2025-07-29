Шестеро чоловіків хотіли незаконно потрапити до Румунії: серед них житель Полтавщини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 201

Житель Полтавської області у складі групи із шести осіб хотів незаконно потрапити до Румунії: їх зупинили прикордонники у горах Буковини. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, чоловіки знайшли організатора в одному з телеграм-каналів. Він надсилав їм інструкції та координував маршрут. За свої послуги переправник брав від 1,5 до 2 тисяч доларів США з кожного. Серед туристів крім жителя Полтавської області були також чоловіки із Харківської, Хмельницької та Донецької областей.

Прикордонники зупинили групу в гірській місцевості Чернівецької області та затримали порушників. На них також склали адміністративні протоколи. Наразі тривають заходи для встановлення організатора схеми.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як житель Полтавщини на акваскутері намагався незаконно втекти до Молдови.