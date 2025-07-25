Обікрав бабусю і потрапив у аварію з неповнолітнім: на Миргородщині судили 21-річного хлопця

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 118

21-річний житель Миргородщини отримав 3 роки позбавлення волі та стільки ж — заборони на керування транспортом. Його визнали винним у крадіжці грошей у бабусі та скоєнні аварії, у якій постраждав неповнолітній. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

У червні 2023 року хлопець зняв з банківської картки бабусі 46 тис. грн і витрачав їх на власні потреби. Того ж місяця він сів за кермо мотоцикла напідпитку, порушив правила дорожнього руху й зіткнувся з іншим мотоциклом, яким керував 14-річний підліток. Унаслідок аварії дитина отримала травму ноги.

Справу розглядали за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 286-1 КК України. До набрання вироком законної сили юнак перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловіка, який крав з будинків, засудили до 5 років в’язниці.