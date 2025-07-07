Прокуратура вимагає через суд повернути понад 270 тисяч гривень переплати за електроенергію

Недобросовісний постачальник завищував ціни на електроенергію для освітнього відділу Семенівської селищної ради
Глобинська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом проти ТОВ «Полтаваенергозбут», яка постачала електроенергію Відділу освіти Семенівської селищної ради. Йдеться про понад 270 тисяч гривень, які, на думку слідства, були сплачені безпідставно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в Глобинській прокуратурі.
Справу відкрили через 7 додаткових угод до договору постачання електроенергії, які протягом 2021 року підписувались між сторонами. Як виявили прокурори, товариство збільшувало вартість послуг на підставі довідок Торгово-промислової палати. Проте ці довідки не підтверджували реального зростання ринкових цін.
У прокуратурі наголошують: така схема суперечить принципам ефективного та економного використання бюджетних коштів і призвела до надмірних витрат. Судовий розгляд справи триває.
Нагадаємо, що Глобинська прокуратура також вимагає від «Полтаваенергозбут» повернути понад 100 тис. грн за завищені тарифи на електроенергію.
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