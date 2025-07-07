Прокуратура вимагає через суд повернути понад 270 тисяч гривень переплати за електроенергію

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 94

Глобинська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом проти ТОВ «Полтаваенергозбут», яка постачала електроенергію Відділу освіти Семенівської селищної ради. Йдеться про понад 270 тисяч гривень, які, на думку слідства, були сплачені безпідставно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в Глобинській прокуратурі.

Справу відкрили через 7 додаткових угод до договору постачання електроенергії, які протягом 2021 року підписувались між сторонами. Як виявили прокурори, товариство збільшувало вартість послуг на підставі довідок Торгово-промислової палати. Проте ці довідки не підтверджували реального зростання ринкових цін.

У прокуратурі наголошують: така схема суперечить принципам ефективного та економного використання бюджетних коштів і призвела до надмірних витрат. Судовий розгляд справи триває.

Нагадаємо, що Глобинська прокуратура також вимагає від «Полтаваенергозбут» повернути понад 100 тис. грн за завищені тарифи на електроенергію.