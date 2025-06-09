Уночі на Полтавщині працювала ППО: уламки дронів пошкодили електромережі на Миргородщині

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 0

Ціієї ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджень зазнала лінія електропоередач у Миргородському районі. Про це у своєму телеграм-каналі розповів т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, енергетики відновили електропостачання споживачав за допомогою резервних ліній живлення. Ремонтні роботи електромереж триватимуть протягом дня.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Кременчук потрапив під удар російських безпілотників. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.