Уночі на Полтавщині працювала ППО: уламки дронів пошкодили електромережі на Миргородщині

Ціієї ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджень зазнала лінія електропоередач у Миргородському районі. Про це у своєму телеграм-каналі розповів т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, енергетики відновили електропостачання споживачав за допомогою резервних ліній живлення. Ремонтні роботи електромереж триватимуть протягом дня.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня Кременчук потрапив під удар російських безпілотників. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.
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