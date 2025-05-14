СБУ та Нацполіція затримали 5-х підпалювачів: 14-річний підліток на замовлення російських спецслужб намагався спалити синагогу

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 271 Коментарів: 1

Інший 16-річний підліток у Києві підпалив військову автівку за обіцяні ворогом 2000 доларів, які так і не отримав

Служба безпеки та Національна поліція викрили нові спроби російських спецслужб розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 5-х поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Кривому Розі затримали 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу. Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох «коктейлів Молотова». Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я. Підліток потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкі гроші» у Телеграм-каналах. Утім, обіцяні гроші від ворога він так і не отримав. Замість них – підозра у кримінальному злочині та покарання.

На Дніпропетровщині затримали двох дезертирів, які в обмін на обіцянки швидкого «заробітку» погодилися знищувати службові авто ЗСУ. Після підпалу військового пікапа зрадникам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу.

На Харківщині затримали 22-річного агента ФСБ, який за дорученням російських спецслужб палив релейні та батарейні шафи «Укрзалізниці». У такий спосіб ворог намагався вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів.

А у Києві затримали 16-річного поплічника окупантів - студента одного з профтехучилищ Вінницької області. За вказівкою російських спецслужб він прибув до столиці України, щоб вчиняти підпали позашляховиків Сил оборони. Правоохоронці затримали юнака, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України.

Про цей випадок більш детально розповіла пресслужба поліції Києва. На замовлення російських спецслужб студент приїхав до Києва та підпалив військовий автомобіль. За це ворог пообіцяв йому 2000 доларів, однак, замість грошей, неповнолітній отримав лише погрози та шантажування.

Вночі до Святошинського управління поліції Києва надійшло повідомлення, що на одній з вулиць горить військовий мікроавтобус Volkswagen Transporter. Оперативники спільно із працівниками кримінального аналізу та співробітниками СБУ швидко встановили особу палія та невдовзі затримали його. Правопорушником виявився 16-річний студент, мешканець одного з селищ на Вінниччині. Встановлено, що з хлопцем зв’язався невідомий у соціальній мережі та запропонував за 2000 доларів підпалити автомобіль ЗСУ, який припарковано у дворі одного з будинків Києва. У погоні за «легкими» грошима юнак приїхав до Києва, винайняв подобово квартиру неподалік місця стоянки військового автомобіля та купив легкозаймисту рідину. Після вчинення підпалу хлопець очікував грошову винагороду від «куратора», однак той відказав у перерахуванні грошей, а натомість почав шантажувати неповнолітнього, тим, що, якщо хлопець не продовжить виконувати вказівки російських спецслужб, то він розповість про підпал українській спецслужбі й виконавець опиниться за решіткою.

Неповнолітнього палія затримали – йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як зазначають у пресслужбі СБУ, за всіма викритими фактами затриманим поплічникам ворога повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема й довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.