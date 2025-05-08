У Хоролі горів автомобіль

7 травня о 12.34 у місті Хорол (Лубенський район) на вулиці Першотравневій сталася пожежа в легковому автомобілі. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.
Внаслідок займання пошкоджений салон авто, однак сам автомобіль вдалося врятувати.
До гасіння залучили чергове відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистерні АЦ-МАЗ-4 т (4х4).
Причини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, що нещодавно у Полтаві чоловік підпалив Mazda CX5.
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