У Кременчуці суд виніс вирок сантехніку, який минулого місяця покусав поліціянта

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 305

Обвинувачений свою вину визнав та пішов на угоду зі слідством

У Кременчуці суд виніс вирок сантехніку, який у квітні покусав поліціянта під час виконання ним службових обов’язків. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 1 травня.

У матеріалах справи зазначено, що 17 квітня правоохоронці приїхали на виклик стосовно чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. На місці події обвинувачений почав чинити опір поліціянтам і намагався втекти із місця затримання. Аби не дати правоохоронцям себе затримати, чоловік вкусив одного з них за ліву гомілку та мізинець лівої руки. Від спричинених травм у поліціянта на мізинці утворилася укушена рана, а на гомілці — садна. Експерти розцінили це як легкі тілесні ушкодження.

На суді обвинувачений свою провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Судили чоловіка за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку із виконання ним службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Чоловікові присудили покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік, проте звільнили від відбування покарання і призначили три роки іспитового строку.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року в одному з під’їздів будинку на вулиці Вадима Пугачова чоловік побив правоохоронця молотком.