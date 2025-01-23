Колишнього посадовця Міноборони та керівників держпідприємства судять за оборудку зі зброєю

Районний суд Полтави обрав запобіжний захід двом фігурантам справи щодо поставки на фронт неякісних кулеметів: тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 9 млн та 18 млн гривень. Через їхні дії держава зазнала збитків на понад 193 млн грн
Працівники Державного бюро розслідувань викрили колишнього посадовця Міноборони та двох керівників державного підприємства на розтраті державних коштів під час закупівлі зброї, повідомила пресслужба ДБР. У 2022 році вони мали поставити для фронту 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів, але:
Через оборудку державний бюджет зазнав збитків на 193 млн грн, а військові опинилися у небезпеці через неможливість використовувати ненадійну зброю.
Колишнього директора департаменту Міноборони взято під варту із заставою у 9 млн грн.
Одному з керівників державного підприємства призначено запобіжний захід із заставою у 18 млн грн.
Щодо іншого керівника держпідприємства запобіжний захід буде визначено пізніше.
Кваліфікація злочинів:
Колишньому посадовцю Міноборони:
Керівникам держпідприємства:
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора.
Нагадаємо, що у Полтаві посадовців міськради викрили на розтраті 5 млн грн під час закупівлі квадрокоптерів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.