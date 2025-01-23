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Надзвичайні новини

Колишнього посадовця Міноборони та керівників держпідприємства судять за оборудку зі зброєю

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 219 Коментарів: 2

 Районний суд Полтави обрав запобіжний захід двом фігурантам справи щодо поставки на фронт неякісних кулеметів: тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 9 млн та 18 млн гривень. Через їхні дії держава зазнала збитків на понад 193 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань викрили колишнього посадовця Міноборони та двох керівників державного підприємства на розтраті державних коштів під час закупівлі зброї, повідомила пресслужба ДБР. У 2022 році вони мали поставити для фронту 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів, але:

  • До війська надійшло лише 200 одиниць, які не відповідали заявленим характеристикам.
  • Кулемети не мали маркування, технічної документації та супровідних документів.
  • Зброя виходила з ладу після перших пострілів, що ставило під загрозу життя військових.

Через оборудку державний бюджет зазнав збитків на 193 млн грн, а військові опинилися у небезпеці через неможливість використовувати ненадійну зброю.

Колишнього директора департаменту Міноборони взято під варту із заставою у 9 млн грн.

Одному з керівників державного підприємства призначено запобіжний захід із заставою у 18 млн грн.

Щодо іншого керівника держпідприємства запобіжний захід буде визначено пізніше.

Кваліфікація злочинів:

  • Колишньому посадовцю Міноборони:

    • ч. 5 ст. 191 ККУ — розтрата майна в особливо великих розмірах.
    • ч. 2 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків.

  • Керівникам держпідприємства:

    • ч. 5 ст. 191 ККУ — розтрата майна.
    • ч. 2 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання діяльності ЗСУ.
    • ч. 2 ст. 366 ККУ — службове підроблення.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що у Полтаві посадовців міськради викрили на розтраті 5 млн грн під час закупівлі квадрокоптерів.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДБР судова справа Міноборони кулемет
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Коментарі: 2

1 728
hunter:
Сьогодні, 12:29

Вирок суду.

Ай яй яй,и пожурить 3 раза по плечу,потом отправить в евросоюз.


0 0
4 916
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:03

Зелене кодло.Був колись такий цар Мідас. Все до чого він торкався перетворювалось на золото. Здавалося, б до чого тут зеленський? А він Мідас навпаки. Все перетворює на гімно


0 0

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