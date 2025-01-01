Напередодні у Кременчуці патрульні затримали чоловіка, який порушив заборонений припис

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 94

З'ясувалося, що при собі той мав пакет із канабісом, а також перебуває у розшуку за інші правопорушення

Напередодні Нового року у Кременчуці патрульні виявили чоловіка, який порушив заборонений припис, а також перебував у розшуку за інші правопорушення. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Приїхавши на виклик, патрульні з'ясували, що чоловік не мав права з'являтися вдома у потерпілої і мав на це припис, проте порушив чітку заборону.

Також на місці патрульні виявили у нього пакет із подрібненою зеленою речовиною - чоловік зізнався, що то канабіс. Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік перебуває у розшуку за інші правопорушення. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у переддень Нового року у Кременчуці та районі патрульні задокументували 16 фактів кримінальних правопорушень.



