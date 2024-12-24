На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті подружжя

У Лубенській громаді на Полтавщині правоохоронці встановлюють обставини смерті подружжя. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення своїх знайомих — 65-річного чоловіка та його 62-річної дружини.
До розшуку зниклих залучили максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та найближчі патрульні екіпажі.
Під час огляду будинку в одному із сіл Лубенської громади, де подружжя проживало, правоохоронці знайшли тіло жінки із ознаками насильницької смерті. На місце викликали слідчо-оперативну групу, експертів-криміналістів та судово-медичного експерта. Залучили і криміналістичну лабораторію для зібрання речових доказів.
Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан, загиблою виявилася 62-річна жінка, яку раніше розшукували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, днями у Глобиному вбили чоловіка: поліція затримала підозрюваного.
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