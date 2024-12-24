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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті подружжя

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 371

 

У жінки є на тілі є ознаки насильницької смерті, а в чоловіка підозрюють суїцид

У Лубенській громаді на Полтавщині правоохоронці встановлюють обставини смерті подружжя. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення своїх знайомих — 65-річного чоловіка та його 62-річної дружини.

До розшуку зниклих залучили максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та найближчі патрульні екіпажі.

Під час огляду будинку в одному із сіл Лубенської громади, де подружжя проживало, правоохоронці знайшли тіло жінки із ознаками насильницької смерті. На місце викликали слідчо-оперативну групу, експертів-криміналістів та судово-медичного експерта. Залучили і криміналістичну лабораторію для зібрання речових доказів.

 

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан, загиблою виявилася 62-річна жінка, яку раніше розшукували.

Під час огляду місця події на території домоволодіння поруч із господарською будівлею слідчі також виявили й тіло 65-річного чоловіка, який, ймовірно, вчинив суїцид. Тіла обох загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті, — доповів правоохоронець.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, днями у Глобиному вбили чоловіка: поліція затримала підозрюваного.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: поліція смерть загиблі
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