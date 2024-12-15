У Кременчуці знешкодили підозрілий предмет — соцмережі

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 319

Правоохоронці закликають містян бути уважними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно звертатися до поліції або рятувальників

15 грудня в провулку Княжому у Кременчуці вибухотехніки знешкодили підозрілий предмет. Також неподалік було виявлено корпус боєприпасу. Про інцидент повідомили очевидці у соціальних мережах. На місці працювали правоохоронці. Наразі обставини події уточнюються. Нагадаємо, 12 грудня у Кременчуці «замінували» центр надання адміністративних послуг та педучилище.

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