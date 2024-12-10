На Полтавщині поліція розшукує 13-річного Максима Горбунова

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Уночі хлопець пішов з дому і не повернувся

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 13-річного Максима Горбунова. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, хлопець мешканець села Шишаки Хорольської громади. Відомо, що цієї ночі, 10 грудня, він залишив домівку у селищі Семенівка Кременчуцького району і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 10-13 років, зріст 140-150 см, худорлява статура, темне коротке волосся. На момент зникнення був одягнений у чорні черевики та чорну куртку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (05362) 3-34-63, 096-067-99-74, 050-176-68-05 відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції або 102 чи іншим зручним для вас способом.

Нагадаємо, у Кременчуці поліція розшукує безвісти зниклого Віктора Доценка.