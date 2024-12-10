У Глобинській громаді невідомі намагалися підпалити старостат — поліція

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Учора, 9 грудня, невідомі намагалися підпалити приміщення старостату села Пустовійтове Глобинської громади на Кременчуччині. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, невідомі пошкодили вікно у будівлі.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєного.

Також поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про подію, повідомити про це до правоохоронних органів за номером телефону 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, у Кременчуці неповнолітню підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця.