У Глобинській громаді невідомі намагалися підпалити старостат — поліція

Учора, 9 грудня, невідомі намагалися підпалити приміщення старостату села Пустовійтове Глобинської громади на Кременчуччині. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, невідомі пошкодили вікно у будівлі.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєного.
Також поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про подію, повідомити про це до правоохоронних органів за номером телефону 102 або будь-яким іншим зручним способом.
Нагадаємо, у Кременчуці неповнолітню підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця.
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