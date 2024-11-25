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За минулу добу на Полтавщині скоєно один грабіж, 20 крадіжок та шахрайства —  Нацполіція

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 184

 

На території області поліція оперативно розкрила 55 злочинів

За минулу добу до Центру управління нарядами Головного управління Нацполіції у Полтавській області «102» від громадян надійшло  понад 590 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті та  адміністративні правопорушення. З них 178 мали ознаки кримінальних правопорушень. Це: 

  • 1 грабіж; 
  • 20 крадіжок (зокрема, з житлових будинків — 1, з квартир — 1, кишенькові — 1); 
  • 11 шахрайств;
  • 1 наркозлочин та інші.

За повідомленням пресслужби Головного управління Нацполіції у Полтавській області на території області поліція оперативно розкрила 55 злочинів.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що працівники районних органів поліції минулої доби перевірили близько 590 транспортних засобів та 636 осіб.

— Правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, йдеться у повідомленні, - йдеться у повідомленні.

Оперативно інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Нагадаємо, у суботу ми писали, що у Полтаві кременчужанин на вулиці пограбував жінку — йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини грабіж крадіжки шахрайство
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