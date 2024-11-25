За минулу добу до Центру управління нарядами Головного управління Нацполіції у Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 590 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті та адміністративні правопорушення. З них 178 мали ознаки кримінальних правопорушень. Це:
За повідомленням пресслужби Головного управління Нацполіції у Полтавській області на території області поліція оперативно розкрила 55 злочинів.
Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що працівники районних органів поліції минулої доби перевірили близько 590 транспортних засобів та 636 осіб.
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Нагадаємо, у суботу ми писали, що у Полтаві кременчужанин на вулиці пограбував жінку — йому загрожує до 10 років ув’язнення.
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