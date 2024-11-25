Учора на Полтавщині погасили 4 пожежі, а на Кременчуччині знайшли вибухонебезпечний предмет — ДСНС

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За оперативною інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській області за минулу добу на Полтавщині зареєстровано 4 пожежі — дві у Полтавському районі, та по одній у Миргородському та Лубенському. У селі Броварки на Лубенщині під час пожежі житлового будинку загинула людина.

А на території Кременчуцького району учора, 24 листопада, о 8.59 знайшли вибухонебезпечний предмет. Його знищення заплановане на сьогодні.