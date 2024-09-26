У Полтаві зіткнулись Nissan Rogue і Toyota Land Cruiser: ушпиталили двох дорослих та дитину

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Травмувалися водій Nissan, його пасажирка та 8-річна дитина

25 вересня близько 12.00 на перехресті вулиць Київське Шосе та Великотирнівська у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє дорослих та дитина. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Nissan Rogue, яким керував 62-річний місцевий водій, та Toyota Land Cruiser під керуванням 56-річного харків’янина.

У результаті аварії травмувалися водій автомобіля Nissan і його пасажири, 41-річна жінка та 8-річна дитина. Постраждалих ушпиталили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості). Обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці легковик зіткнувся з автоцистерною та відлетів у відбійник.