Двоє неповнолітніх дівчат з Кременчука причетні до підпалу авто для військових — поліція

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 227 Коментарів: 1

У Кременчуці поліція викрила двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу автомобіля, що призначався військовим. Це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердив пресофіцер Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

За словами начальника обласної поліції Євгена Рогачова, одна із дівчат познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші. Натомість треба було підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції.

Одній із дівчат 15 років, іншій — 16.

Оперативники Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління Національної поліції спільно з кременчуцькими правоохоронцями завдяки опрацюванню великого обсягу інформації змогли встановити особи палійок.

Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітній дівчатам може загрожувати строк до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них і представники Полтавщини.