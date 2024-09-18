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Надзвичайні новини, Полтавщина

Двоє неповнолітніх дівчат з Кременчука причетні до підпалу авто для військових — поліція

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 227 Коментарів: 1

 

Одній із дівчат запропонували заробити «легкі» гроші та підпалити автомобіль  

У Кременчуці поліція викрила двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу автомобіля, що призначався військовим. Це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердив пресофіцер Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

За словами начальника обласної поліції Євгена Рогачова, одна із дівчат познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші. Натомість треба було підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції.

 

Одній із дівчат 15 років, іншій — 16.

 

Оперативники Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління Національної поліції спільно з кременчуцькими правоохоронцями завдяки опрацюванню великого обсягу інформації змогли встановити особи палійок.

Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітній дівчатам може загрожувати строк до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них і представники Полтавщини.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: автомобіль підпал підозра неповнолітні
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Коментарі: 1

1 064
Andron777:
Сьогодні, 14:07

Неповнолітні шльондри. В нормальних сім'ях такі не виростають. Тому треба карати і батьків теж!


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