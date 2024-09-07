У Полтаві пролунали вибухи: є влучання у цивільну інфраструктуру (доповнено)

Вчора, 22:55 Переглядів: 995

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста

Сьогодні, 7 вересня, близько 22.27 у Полтаві пролунав вибух. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили мешканці Полтави.

О 22.22 у Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль із Харківщини у напрямку Полтави.

Офіційної інформації від вліди міста та області про ситуацію наразі немає. Очільниця Полтавської громади Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Тривогу в області оголосили о 22.08.

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О 23.14 вибухи в обласному центрі прокоментував очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, армія РФ поцілила у цивільну інфраструктуру у Полтавській громаді. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 23.19.

Нагадаємо, сьогодні зранку вибухи лунали і в Кременчуці — сили ППО збивали російські безпілотники.