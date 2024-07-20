Російські безпілотники атакували енергооб’єкт на Полтавщині — Укренерго

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 1 236

У ніч на 20 липня російські безпілотники атакували об’єкти оператора системи передачі електроенергії у 3 областях країни, зокрема і в Полтавській також. Про це повідомили на facebook-сторінці компанії «Укренерго».

Як раніше повідомляв керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, у Полтавському районі без електропостачання залишились 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання — близько 700.

Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, російська армія у ніч з 19 на 20 липня атакувала кілька областей України, серед них - Полтавщина. Росіяни вдарили по Україні 3 балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М», однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16 ударними безпілотниками типу «Shahed» та одним безпілотником невстановленого типу.