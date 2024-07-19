У Полтаві поліція знайшла дітей, які забрали кавові зерна та цукор з вуличної кав'ярні

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 149

Поліцейські провели профілактичну бесіду з родиною та склали протокол на матір

У Полтаві поліція встановила особи дітей, які забрали кавові зерна та цукор з вуличної кав'ярні, повідомляє пресслужба поліції. Відео цього моменту поширювали у соцмережах. Виявилося, що камера зафіксувала брата із сестрою, яким 8 та 14 років.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з родиною та склали протокол на матір за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, 23 червня близько 4.00 жінка проникла до благодійної кав’ярні на вулиці Соборний Майдан у Полтаві й викрала гроші. Згодом її ідентифікували та взяли під варту.