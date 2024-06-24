На Полтавщині за останні два роки кількість онлайн-шахрайств зросла у шість разів

На Полтавщині у порівнянні із 2022 роком кількість онлайн-шахрайств зросла у шість разів. Про це під час брифінгу розповів оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Ростислав Конюшенко.
За словами правоохоронця, тільки за січень цього року до кіберполіції із заявами про шахрайство звернулися 583 людини. Їх ошукали на суму 8 млн 140 тис. грн. Найпопулярнішими серед шахраїв і досі залишаються фішингові схеми (недоставка товару, дзвінки з банку, допомога).
Багато людей переходять за посиланнями, які отримують в групах, на свої електронні адреси та посилання щодо підписання петицій, надання допомоги тощо. Таким чином шахраї одержують доступ до облікових записів, з яких вже можуть просити фінансову допомогу, — зауважив Ростислав Конюшенко.
Оперуповноважений назвав кілька порад, яких варто дотримуватися, аби не стати жертвами шахраїв:
Також правоохоронець наголошує, що шахрайства також мають сезонність. Улітку шахраї найчастіше «заробляють» гроші на подорожах, відпочину, відвідуванню басейнів. Взимку ж це покупка дров, генераторів, харчів.
Нагадаємо, правоохоронці попереджають про шахрайську схему «Друг просить у борг» та закликають не переказувати нікому гроші, попередньо не поспілкувавшись із людиною особисто.
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