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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за останні два роки кількість онлайн-шахрайств зросла у шість разів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 142

 

Тільки за січень цього року зловмисникам вдалося ошукати містян на понад 8 мільйонів гривень

На Полтавщині у порівнянні із 2022 роком кількість онлайн-шахрайств зросла у шість разів. Про це під час брифінгу розповів оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Ростислав Конюшенко.

За словами правоохоронця, тільки за січень цього року до кіберполіції із заявами про шахрайство звернулися 583 людини. Їх ошукали на суму 8 млн 140 тис. грн. Найпопулярнішими серед шахраїв і досі залишаються фішингові схеми (недоставка товару, дзвінки з банку, допомога).

 

Багато людей переходять за посиланнями, які отримують в групах, на свої електронні адреси та посилання щодо підписання петицій, надання допомоги тощо. Таким чином шахраї одержують доступ до облікових записів, з яких вже можуть просити фінансову допомогу, — зауважив Ростислав Конюшенко.

Оперуповноважений назвав кілька порад, яких варто дотримуватися, аби не стати жертвами шахраїв:

Щоб перевірити, чи людина дійсно потребує фінансової допомоги, потрібно поспілкуватися з цією людиною, щоб вона особисто підтвердила інформацію. Щодо купівлі товарів через інтернет, то краще здійснити оплату після отримання товару. Потрібно уважно ставитися й до дзвінків із банків.

Також правоохоронець наголошує, що шахрайства також мають сезонність. Улітку шахраї найчастіше «заробляють» гроші на подорожах, відпочину, відвідуванню басейнів. Взимку ж це покупка дров, генераторів, харчів. 

Нагадаємо, правоохоронці попереджають про шахрайську схему «Друг просить у борг» та закликають не переказувати нікому гроші, попередньо не поспілкувавшись із людиною особисто.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: slovoidilo.ua, Полтавська ОВА
Теги: шахрайство шахраї кіберполіція
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