Питання покращення демографічної ситуації обговорили в Горішніх Плавнях

Нещодавно в Горішніх Плавнях відбулося розширене засідання з обговорення проєкту програми «Репродуктивне здоров’я жінок Горішньоплавнівської територіальної громади на 2024-2026 роки». Учасники заходу розглянули складові формування репродуктивного здоров’я, питання забезпечення умов для безпечного материнства, впровадження на місцевому рівні стимулів до підвищення народжуваності
Розширене засідання, присвячене обговоренню проєкту програми «Репродуктивне здоров’я жінок Горішньоплавнівської територіальної громади на 2024-2026 роки», відбулося 24 травня. У зустрічі під головуванням міського голови Дмитра Бикова взяли участь представники місцевого самоврядування та медичних закладів, активної громадськості.
Дмитро Биков підкреслив, що в Україні «демографічна ситуація катастрофічна, й експерти попереджають про ризики незворотності процесу».
За інформацією начальника управління охорони здоров’я Віктора Дудника, у місті зростає рівень переривання вагітності у жінок у віці до 35 років, 93 дівчини до 18 років перебувають на обліку у лікарів-гінекологів із захворюваннями сечостатевої системи, 15 жінок репродуктивного віку — на обліку з непліддям. Протягом 2023 року зареєстровано 34 жінки з онкологічними захворюваннями. Із них рак тіла матки — сім випадків, рак шийки матки — шість випадків, рак яєчників — чотири випадки, рак молочних залоз — 17 випадків.
Медична директорка з питань материнства і дитинства та поліклінічно-амбулаторної допомоги міської лікарні Людмила Смаженко підкреслила, що головний акцент у цій програмі слід робити на заходах забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я.
Головна лікарка медико-санітарної частини (МСЧ) ПРАТ «Полтавський ГЗК» Ірина Рудометкіна розповіла, що в медичному підрозділі комбінату жінки проходять мамографію грудних залоз — діагностичне обстеження, що дозволяє з точністю до 98% виявити злоякісні новоутворення на ранніх стадіях патологічного процесу задовго до появи клінічної симптоматики.
Як пояснила очільниця МСЧ, дівчатам до 18 років таке обстеження проводять тільки за наявності медичних показань, молодим жінкам до 35 років рекомендується проходити ультразвукову мамографію раз на один-два роки. А жінкам від 40 років — у плановому порядку раз на рік. Голова ГО «Вікторія-7» Любов Хиль поінформувала про просвітницьку роботу, яку проводила громадська організація серед дівчат і жінок з метою профілактики раку молочної залози. Сьогодні, за її словами, у місті налічується 150 жінок, які перенесли хірургічне втручання з приводу раку молочної залози.
Своєю чергою Наталя Малигіна зауважила, що у проєкті програми, присвяченої репродуктивному здоров’ю жінок громади, чітко визначені проблеми, на розв’язання яких спрямовано цей документ.
Очільник громади висловив пропозицію створити за кошти місцевого бюджету «батьківський фонд», з якого родини будуть отримувати 50 тис. грн за кожну народжену дитину.
Учасники засідання надали компетентні професійні зауваження й пропозиції до програми. Після опрацювання проєкт програми буде доповнено й винесено на розгляд депутатів Горішньоплавнівської міської ради.
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