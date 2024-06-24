Питання покращення демографічної ситуації обговорили в Горішніх Плавнях

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Нещодавно в Горішніх Плавнях відбулося розширене засідання з обговорення проєкту програми «Репродуктивне здоров’я жінок Горішньоплавнівської територіальної громади на 2024-2026 роки». Учасники заходу розглянули складові формування репродуктивного здоров’я, питання забезпечення умов для безпечного материнства, впровадження на місцевому рівні стимулів до підвищення народжуваності

Розширене засідання, присвячене обговоренню проєкту програми «Репродуктивне здоров’я жінок Горішньоплавнівської територіальної громади на 2024-2026 роки», відбулося 24 травня. У зустрічі під головуванням міського голови Дмитра Бикова взяли участь представники місцевого самоврядування та медичних закладів, активної громадськості.

Дмитро Биков підкреслив, що в Україні «демографічна ситуація катастрофічна, й експерти попереджають про ризики незворотності процесу».

«Триваюча фаза повномасштабного вторгнення пришвидшує зменшення чисельності жителів України», — констатував мер. За його словами, минулого року в Горішніх Плавнях кількість новонароджених склала 224. Це майже у п’ять разів менше, ніж у 1991 році, коли в місті народилося 1017 немовлят. Одним із ключових факторів загальної демографічної ситуації є стан здоров’я осіб репродуктивного віку, передусім жіночого населення. Дмитро Биков наголосив, що міська адміністрація стурбована ситуацією щодо захворюваності жінок, особливо дівчат віком до 18 років. «Для нас важливі питання проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини у віці 9-14 років, забезпечення підлітків, жінок із групи високого ризику контрацептивами з метою уникнення небажаної вагітності. А також проведення просвітницьких заходів щодо проблем охорони здоров’я, планування сім’ї, профілактики онкозахворювань», — наголосив очільник громади.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я Віктора Дудника, у місті зростає рівень переривання вагітності у жінок у віці до 35 років, 93 дівчини до 18 років перебувають на обліку у лікарів-гінекологів із захворюваннями сечостатевої системи, 15 жінок репродуктивного віку — на обліку з непліддям. Протягом 2023 року зареєстровано 34 жінки з онкологічними захворюваннями. Із них рак тіла матки — сім випадків, рак шийки матки — шість випадків, рак яєчників — чотири випадки, рак молочних залоз — 17 випадків.

«Враховуючи погіршення демографічної ситуації в Україні, наразі кожна жінка й кожна дитина мають бути під особливою увагою як лікарів, так і адміністрації міста, — наголосив Дмитро Биков. — Проаналізувавши основні показники репродуктивного здоров’я населення громади, слід зазначити, що ситуація вимагає здійснення комплексу заходів, спрямованих на покращення стану репродуктивного здоров’я жінок, збільшення народжуваності, запобігання небажаної вагітності та уникнення вагітності у випадках її протипоказання. Майбутнє варто планувати».

Медична директорка з питань материнства і дитинства та поліклінічно-амбулаторної допомоги міської лікарні Людмила Смаженко підкреслила, що головний акцент у цій програмі слід робити на заходах забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я.

«Необхідно відновити консультаційні бесіди лікарів-гінекологів із дівчатами у школах міста. А ще важливо мотивувати, заохочувати сім’ї до народження дітей через створення відповідних умов», — вказала вона.

Головна лікарка медико-санітарної частини (МСЧ) ПРАТ «Полтавський ГЗК» Ірина Рудометкіна розповіла, що в медичному підрозділі комбінату жінки проходять мамографію грудних залоз — діагностичне обстеження, що дозволяє з точністю до 98% виявити злоякісні новоутворення на ранніх стадіях патологічного процесу задовго до появи клінічної симптоматики.

Як пояснила очільниця МСЧ, дівчатам до 18 років таке обстеження проводять тільки за наявності медичних показань, молодим жінкам до 35 років рекомендується проходити ультразвукову мамографію раз на один-два роки. А жінкам від 40 років — у плановому порядку раз на рік. Голова ГО «Вікторія-7» Любов Хиль поінформувала про просвітницьку роботу, яку проводила громадська організація серед дівчат і жінок з метою профілактики раку молочної залози. Сьогодні, за її словами, у місті налічується 150 жінок, які перенесли хірургічне втручання з приводу раку молочної залози.

«Я опікуюся ними, забезпечую протезними виробами. Кожні два роки такі жінки повинні проходити лікувальну комісію для отримання індивідуальної програми реабілітації. Це проблема. Але у цьому нам дуже допомагає генеральна директорка міської лікарні Наталя Малигіна», — наголосила Любов Хиль.

Своєю чергою Наталя Малигіна зауважила, що у проєкті програми, присвяченої репродуктивному здоров’ю жінок громади, чітко визначені проблеми, на розв’язання яких спрямовано цей документ.

«Реалізація передбачених ним усіх завдань і заходів дасть позитивні результати», — впевнена вона.

Очільник громади висловив пропозицію створити за кошти місцевого бюджету «батьківський фонд», з якого родини будуть отримувати 50 тис. грн за кожну народжену дитину.

«Впровадження цієї ініціативи пропоную розпочати з 1 січня 2025 року. Тому що нам спочатку потрібно визначити обсяги фінансового ресурсу, затвердити відповідні бюджетні рішення. Вважаю, що в нас є такий потенціал і можливості», — підсумував Дмитро Биков.

Учасники засідання надали компетентні професійні зауваження й пропозиції до програми. Після опрацювання проєкт програми буде доповнено й винесено на розгляд депутатів Горішньоплавнівської міської ради.