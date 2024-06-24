Шахраї ошукали полтавців на понад 200 тисяч гривень — поліція

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 197

Цього разу громадяни втратили свої кошти через шахраїв на платформах онлайн-оголошень

За останні кілька днів семеро мешканців Полтавщини стали жертвами онлайн-шахраїв та втратили понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Так, за даними правоохоронців, 33-річну мешканку Зінькова ошукали на 19800 гривень під приводом купівлі товару через платформу онлайн-оголошень. За схожою схемою 9800 гривень перерахував зловмисникам 53-річний мешканець Гребінки. Неіснуючий холодильник на сайті онлайн-оголошень придбала мешканка Кобеляк — вона втратила понад 17 тисяч гривень. Не відправили замовлений на сумнівному сайті та оплачений онлайн смартфон і 31-річний полтавець.

За оренду неіснуючого житла полтавка перерахувала шахраям 16400 гривень. Ще один полтавець під приводом оплати за ремонт автомобіля перерахував незнайомцям 24500 гривень. Також іще один чоловік з Полтави хотів придбати новий автомобіль. Проте в результаті втратив 120 тисяч гривень.

Правоохоронці уже розпочали кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Поліція вкотре нагадує основні правила задля збереження заощаджень:

якщо вам телефонують та представляються працівником банку і повідомляють про проблеми з рахунком, необхідність оформити новий, про стороннє втручання у Ваш особистий кабінет — одразу кладіть слухавку і самі звертайтесь до банку за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки;

не розголошуйте нікому дані банківських карток: пін-коду, СVV-коду, строку дії карти, паролі зі смс-повідомлень;

якщо вам надходять повідомлення у месенджерах чи соціальних мережах від друзів, чи рідних із проханням терміново перерахувати їм кошти (на лікування, в борг тощо) — ні в якому разі не виконуйте умови. Спробуйте якнайшвидше зв’язатися з тим, хто нібито потребує негайної грошової допомоги, або людям, які можуть спростувати чи підтвердити надіслану інформацію;

під час купівлі товарів на сайтах оголошень намагайтеся зустрічатися з продавцем особисто або користуватися послугою післяплати;

ніколи не приймайте пропозицій про роботу, де пропонують швидкий заробіток, вносити передоплату за працевлаштування або робити ставки на віртуальні гроші. Не довіряйте обіцянкам про гарантовані виграші;

якщо стали жертвою шахрайства, одразу ж звертайтеся до поліції та надайте фахівцям якомога більше інформації про злочин (скрін сторінки шахраїв, дані про переказ коштів і таке інше).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині шахраї під виглядом працівників банку видурили у громадян понад 60 тисяч гривень.