У Кременчуці з початку року оштрафували понад 200 пішоходів за порушення правил дорожнього руху

З початку року у Кременчуці за порушення правил дорожнього руху оштрафували 214 пішоходів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, іноді пішоходи нехтують своєю власною безпекою, та, поспішаючи, переходять проїзну частину поза пішохідним переходом, що часто призводить до трагічних наслідків. Хоча пішохід є таким самим учасником дорожнього руху, який бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами й не виконує на дорозі будь-яку роботу.
Також патрульні нагадують, що пішоходам забороняється:
Нагадаємо, за даними патрульних, з початку року на дорогах області сталися 128 аварій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.