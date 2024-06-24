У Кременчуці з початку року оштрафували понад 200 пішоходів за порушення правил дорожнього руху

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 244

Патрульні вкотре нагадали пішоходам про їхні обов'язки під час дорожнього руху

З початку року у Кременчуці за порушення правил дорожнього руху оштрафували 214 пішоходів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, іноді пішоходи нехтують своєю власною безпекою, та, поспішаючи, переходять проїзну частину поза пішохідним переходом, що часто призводить до трагічних наслідків. Хоча пішохід є таким самим учасником дорожнього руху, який бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами й не виконує на дорозі будь-яку роботу.

Також патрульні нагадують, що пішоходам забороняється:

виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;

допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири й більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, за даними патрульних, з початку року на дорогах області сталися 128 аварій.