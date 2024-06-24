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У Кременчуці з початку року оштрафували понад 200 пішоходів за порушення правил дорожнього руху

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 244

 

Патрульні вкотре нагадали пішоходам про їхні обов'язки під час дорожнього руху

*фото ілюстративне

З початку року у Кременчуці за порушення правил дорожнього руху оштрафували 214 пішоходів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, іноді пішоходи нехтують своєю власною безпекою, та, поспішаючи, переходять проїзну частину поза пішохідним переходом, що часто призводить до трагічних наслідків. Хоча пішохід є таким самим учасником дорожнього руху, який бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами й не виконує на дорозі будь-яку роботу.

Також патрульні нагадують, що пішоходам забороняється:

  • виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
  • раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
  • допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
  • переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири й більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
  • затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, за даними патрульних, з початку року на дорогах області сталися 128 аварій

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: auto.ria.com
Теги: пішоходи порушення ПДР патрульна поліція
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