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Надзвичайні новини, Полтавщина

Мін'юст і омбудсмен відреагували на катування у виправній колонії на Полтавщині

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 672

У Міністерстві юстиції України зазначили, протягом 2022-2023 року дійсно мали місце випадки порушення прав засуджених в Божковській колонії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив групу Національного превентивного механізму для з’ясування фактів катувань у Божковській виправній колонії на Полтавщині. Про це Лубінець повідомив на своєму телеграм-каналі 29 травня. 

— За результатами візиту надіслав подання до Мін’юсту, а також відповідну інформацію компетентним органам. Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи, встановлюються обставини причетності керівництва колонії, — йдеться у повідомленні. 

У Міністерстві юстиції України зазначили, протягом 2022-2023 року дійсно мали місце випадки порушення прав засуджених в Божковській колонії.

— Під час внутрішніх перевірок у 2023 році були виявлені такі факти та зібрана інформація була передана для надання правової оцінки до правоохоронних органів України. Як наслідок, керівництво установи було звільнено з займаних посад в липні 2023 року, — розповіли у Мін’юсті.

Що передувало

Працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)».

У ДБР заявляють, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки «не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки». Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.

У слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких травм одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії на Полтавщині. Ці відео оприлюднила і громадська організація «Захист в’язнів України»

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що керівник управління отримав у приватну власність майно, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ГО «Захист в’язнів України»
Теги: виправна колонія катування омбудсмен Міністерство юстиції
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